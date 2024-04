Com assassinato e fuga, Porsche vira licença para rico matar em São Paulo

O mesmo DNA disso estava presente nas palavras do empresário Ivan Storel, no dia 30 de maio de 2020, quando a polícia foi atender a uma denúncia de violência doméstica feita por sua esposa em um condomínio de classe alta próximo a São Paulo. Em um vídeo gravado pelos agentes, é possível vê-lo gritando: "você é um bosta. É um merda de um PM que ganha R$ 1 mil por mês, eu ganho R$ 300 mil por mês. Quero que você se foda, seu lixo do caralho. Você não me conhece. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é Alphaville".

Frases como essas carregam séculos de nossa formação, para lembrar que na configuração social brasileira, uns falam, outros obedecem. Estão sendo vistas mais facilmente agora não por uma melhora da sociedade, mas por conta da popularização de smartphones com boas câmeras e das redes sociais e aplicativos de mensagens.

"Quem você pensa que é?", frase menos agressiva e útil frente a algum desmando de um representante do Estado, não faz tanto sucesso por aqui. Pois não é o questionamento do uso exagerado do poder por um policial que está em jogo nesse momento de discussão, mas sim a afronta de tentar tratar um rico como se fosse um operário qualquer.

A ideia vai se adaptando conforme o ambiente e pode, agregando valores, assumir outras formas como "teu salário paga a comida do meu cachorro", "eu conheço gente importante, sabia?", você vai perder seu emprego, meu irmão", "isso que dá viver em um país com essa gentinha". É a pessoa que diz não entender o porquê de estar sendo processado na Justiça do Trabalho por jornadas de 14 horas por dia uma vez que tratava a empregada doméstica como "alguém da família".

Políticos de extrema direita não chegam ao poder apenas por que surfaram na crise política e econômica e pelo discurso antissistema. Eles também representam e protegem a parte mais rica que acredita que o Estado existe apenas para servi-la. Sim, na visão de parte de nossa elite, a igualdade de direitos é um discurso fofo de marketing que se dobra às suas necessidades individuais.

Como já disse aqui, a desigualdade dificulta que as pessoas vejam a si mesmas e as outras pessoas como iguais e merecedoras da mesma consideração. Leva à percepção de que o poder público existe para servir aos mais abonados e controlar os mais pobres. Ou seja, para usar a polícia e a política a fim de proteger os privilégios do primeiro grupo, usando violência contra o segundo, se necessário for. Com o tempo, a desigualdade leva à descrença nas instituições. O que ajuda a explicar o momento em que vivemos hoje.