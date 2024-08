Ronnie Lessa diz que ganharia R$ 25 milhões pela morte de Marielle Franco

* Seca histórica já atinge 16 estados e o Distrito Federal. Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais analisados desde 1981, mostram que 7 de cada 10 municípios brasileiros estão afetados por algum tipo de seca, seja ela fraca, moderada, extrema ou severa. A falta de chuva é atribuída pelos pesquisadores à influência do El Niño do ano passado e ao resfriamento das águas do oceano Atlântico na costa da África, que enfraquece o fluxo de ventos com umidade para o Brasil. Os incêndios que afetam várias regiões do país podem estar relacionados a essa falta de chuva histórica, que já é considerada a mais grave das últimas quatro décadas. O Brasil está enfrentando uma alta de 78% nos focos de incêndio, com 109.943 registros de 1º de janeiro até a última segunda-feira, ante 61.718 no mesmo período em 2023. Saiba mais sobre o estudo.

* Morre Juan Izquierdo, jogador uruguaio que passou mal em São Paulo. O zagueiro do Nacional de 27 anos estava internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, desde quinta-feira passada, quando sofreu uma arritmia cardíaca e caiu desacordado no gramado do Morumbis, no meio do jogo contra o São Paulo pela Libertadores da América. Ele sofreu uma parada cardíaca, foi reanimado pelo atendimento médico, mas teve comprometimento cerebral. Izquierdo permaneceu quatro dias sedado na UTI do hospital, e teve seguidas complicações. Na noite de ontem o Nacional comunicou a morte por suas redes sociais. Saiba mais sobre ele.

* Prefeito de cidade do RN é morto junto com o pai em atentado. O mandatário do município de João Dias, cidade a 353 km de Natal, Marcelo Oliveira, e o pai dele foram mortos a tiros ontem. O motivo do crime está sendo investigado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Defesa Social. Marcelo Oliveira tinha 38 anos e era candidato à reeleição pelo União Brasil. Ele já havia sido vítima de um atentado em novembro de 2022, um suspeito chegou a ser preso, mas os detalhes da tentativa de assassinato não foram esclarecidos. Em julho deste ano, Marcelo havia pedido um habeas corpus preventivo no TJ alegando que estava sendo perseguido por um delegado, mas o pedido foi negado. Saiba mais.

* STJ rejeita acusações contra médico Renato Kalil em parto de Shantal. O Tribunal decidiu trancar as ações apresentadas pelo Ministério Público de São Paulo contra o médico por denúncias feitas pela influenciadora Shantal Verdelho. O obstetra tinha sido acusado de praticar lesão corporal e violência psicológica no parto de sua segunda filha, em setembro de 2021. A maioria dos ministros declarou que a partir da análise dos laudos periciais e de depoimentos não é possível concluir que houve imperícia. O médico não responde a mais nenhum processo na Justiça, há apenas um processo administrativo disciplinar que ainda está pendente no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. A defesa da influenciadora afirmou que vai recorrer da decisão.

* ONU projeta que o mar deve subir 16 cm na cidade do Rio até 2050. A projeção integra um novo relatório que compila o resultado de vários trabalhos recentes relacionados ao tema, e foi descrito pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, como um "um SOS para o aumento do nível do mar". O aumento no nível dos oceanos, decorrente do aquecimento global está acontecendo em ritmo cada vez mais acelerado. O documento apresenta as previsões para importantes áreas costeiras de estados-membros do G20 e mostra que a maioria das grandes cidades costeiras do bloco deve ter aumento de mais de 15 cm, com seis delas (Atlantic City, Boston, Nova Orleans, Nova York, Osaka e Xangai) potencialmente com um aumento entre 24 cm a 41 cm. Veja os dados apresentados.