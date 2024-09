Drones de Israel atingem centro da capital do Líbano e matam 2 pessoas

Gusttavo Lima é indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo reportagem da TV Globo, o indiciamento do sertanejo ocorreu no dia 15 de setembro no inquérito que apura a atuação em jogos ilegais. A investigação diz que ele virou sócio da Vai de Bet em julho de 2024, empresa citada na Operação Integration. O cantor teria 25% de participação, mas a polícia suspeita que ele era sócio bem antes disso. A Justiça de Pernambuco chegou a pedir a prisão do cantor, mas seus advogados conseguiram derrubar o pedido na segunda instância menos de 24 horas depois. Cabe agora ao Ministério Público decidir se irá denunciar Gusttavo à Justiça. Leia mais.

Nunes, Boulos, Marçal e Tabata participarão de debate UOL/Folha. Os quatro candidatos mais bem posicionados na última pesquisa de intenção de votos do Datafolha foram convidados para o encontro. As campanhas acertaram a participação e assinaram o compromisso de atender às regras. Nunes está com 27% das intenções de voto, Boulos, com 25%, Marçal, com 21%, e Tabata, com 9%. O debate será no formato banco de tempo com cada candidato com um total de 20 minutos para falar nos quatro blocos. Dois segmentos terão perguntas entre eles e dois terão perguntas dos jornalistas do UOL e da Folha. O encontro começa às 10h e será transmitido ao vivo do estúdio do UOL em São Paulo.

Cassinos de Las Vegas abrem bets no Brasil. Multinacionais do jogo presencial, como MGM Grand e Caesars Palace, estão próximas de obter uma licença para operar no setor de apostas online no país. Elas estão em busca não apenas do lucro com o jogo nos smartphones e computadores, mas também querem experimentar a dinâmica do mercado brasileiro e reforçar a sua marca, se preparando para uma eventual abertura de cassinos. Em paralelo à liberação das apostas na internet, o Congresso Nacional voltou a discutir o projeto que regulamenta jogo do bicho, corrida de cavalo e cassinos, e os deputados garantem que a regulamentação das bets não vai interferir na tramitação deste outro projeto. Saiba quais empresas já têm licença para operar bets no Brasil.

Nova onda de calor vai elevar temperaturas acima de 40°C. O Brasil está vivendo sua oitava onda de calor do ano desde ontem, e ela deve se estender até o dia 8 de outubro, segundo a previsão. Nesse período, o país pode registrar temperaturas acima de 40°C no Centro-Oeste, interior do Sudeste e Nordeste. As cidades de Cuiabá e Corumbá devem alcançar máximas entre 40°C e 42°C. No interior de São Paulo e no Tocantins, os termômetros podem marcar até 39°C. As temperaturas no país estão de 3°C a 5°C acima da média. Por outro lado, o Rio Grande do Sul sofre com chuvas intensas e risco de enchentes. As precipitações superaram a média histórica de setembro em várias cidades e a previsão é de novas chuvas ao longo da semana. Saiba mais.