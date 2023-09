Irmãos vão encontrar doméstica apontada como escrava de desembargador em SC

A decisão também permitia que Sônia fosse levada de volta para a casa onde tinha vivido por quase 40 anos, caso demonstrasse "vontade clara e inequívoca". A medida foi confirmada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo um relatório dos órgãos públicos envolvidos no caso, a família do desembargador teria armado uma situação "estapafúrdia", durante a visita, para constranger Sônia a regressar à residência dos Borba.

Apesar de a decisão judicial autorizar somente a visita do magistrado e de sua esposa, o casal foi ao abrigo acompanhado de advogados e diversos parentes, incluindo crianças com quem Sônia tinha contato.

O relatório afirma que a visita foi "uma estratégia pensada de manipulação e controle psicológicos, típicos de relacionamentos abusivos". O documento sustenta que Sônia teria sido "induzida" a tomar a decisão de voltar para a casa dos Borba.

"Essa decisão [da Justiça] nos surpreendeu e nos frustrou bastante", diz Marcelo Silva de Jesus, um dos irmãos de Sônia. Ele ressalta que a família biológica estava respeitando as etapas do processo de ressocialização. As passagens para Florianópolis dos seis irmãos estão marcadas para a próxima sexta (22) — os bilhetes foram comprados antes da decisão do STJ.