A coluna conversou com três auditores fiscais do trabalho que participaram, nos últimos quatro anos, de resgates de empregadas domésticas submetidas a condições análogas às de escravo. Afirmaram que é comum que elas mantenham forte relação com os patrões, pois a casa deles é a única realidade com a qual tiveram contato por décadas. "Uma síndrome de Estocolmo com o sequestrador", resumiu um deles.

A "vontade clara e inequívoca", com a reflexão sobre tudo o que aconteceu, nesses casos, começa a ficar mais clara, segundo eles, muito tempo depois do resgate - o que ainda não teria acontecido com Sônia. E, no caso dela, há agravantes de um isolamento maior.

Sônia apareceu em lista de funcionárias do desembargador

Sônia tem deficiência auditiva, mas nunca lhe foi ensinada a Língua Brasileira de Sinais (Libras), e ela se comunicava principalmente por gestos.

Segundo a fiscalização, ela fazia refeições com as demais empregadas. A vítima realizava tarefas domésticas necessárias à rotina da residência, como arrumar camas, passar roupas e lavar louças sem o devido registro em carteira, sem receber salário, sem jornada de trabalho, férias e descansos semanais definidos.

Ela teria sido levada aos nove anos, sem autorização expressa de sua família, em Osasco (SP), para residir em Santa Catarina. Começou a trabalhar na casa do desembargador aos 13 anos, permanecendo até ser encontrada pela equipe, aos 50.