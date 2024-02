Agro x ciência: indústria faz lobby por agrotóxico letal a abelhas

A pressão é liderada pelas duas fabricantes no país, a multinacional de origem suíça Syngenta e a brasileira Ourofino, com apoio de associações do agronegócio e da Frente Parlamentar da Agropecuária, a chamada "bancada ruralista" do Congresso.

Só a Syngenta anexou mais de 30 estudos ao processo de reavaliação, na tentativa de comprovar a segurança do produto. A empresa argumenta que o tiametoxam não representa risco se aplicado conforme a bula, e diz que as fabricantes têm se empenhado na capacitação de aplicadores.

Mas o Ibama diz que esses estudos não afastaram todas as suspeitas envolvendo o tiametoxam. Para o órgão ambiental, os treinamentos e as orientações contidas em bula são insuficientes para proteger as abelhas

Em dezembro, o Ibama se manifestou a favor de restringir o tiametoxam em 25 cultivos diferentes, pois a substância "representa um alto nível de preocupação aos polinizadores", sendo "400 vezes mais tóxico do que o limite necessário para enquadrar esse agente como altamente tóxico às abelhas".

A decisão final fica a cargo de uma comissão formada por Ibama, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Anvisa. Os três órgãos têm até 22 de fevereiro para bater o martelo.

Revisão dos vetos de nova Lei de Agrotóxicos pode colocar em risco papel da Anvisa e do Ibama na aprovação de agrotóxicos Imagem: Pixabay

Abelhas desorientadas

A defesa do tiametoxam pela indústria vai na contramão do que vem sendo decidido em outros países. Em 2018, a substância foi proibida na União Europeia, após pesquisas comprovarem sua letalidade para as abelhas. Esses insetos atuam como agentes polinizadores e são essenciais à reprodução de diversas espécies de plantas.