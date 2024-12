Trump se opõe a acordo no Congresso para evitar 'paralisação' do governo

O texto permitiria financiar o governo federal até meados de março e evitar assim o famoso "shutdown" antes da meia-noite de sexta-feira.

Sem isso, os Estados Unidos sofreriam uma paralisação dos serviços públicos federais, que se traduziria na dispensa de centenas de milhares de funcionários, no congelamento de várias prestações sociais e no fechamento de algumas creches. Uma situação extremamente impopular, sobretudo na véspera do Natal.

Contudo, assim que o acordo negociado no Congresso foi divulgado, alguns deputados trumpistas protestaram contra o que consideravam gastos desmedidos.

Também se opôs ao pacto Elon Musk, escolhido pelo presidente eleito para dirigir uma comissão encarregada de reduzir os gastos públicos.

"Matem o projeto de lei!", escreveu várias vezes o homem mais rico do mundo na rede social X.