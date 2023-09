Drone ucraniano atinge cidade russa perto de grande usina nuclear

A usina nuclear de Kursk, da era soviética, tem os mesmos reatores moderados por grafite que a usina nuclear de Chernobyl.

Uma explosão e um incêndio na usina de Chernobyl em 1986, na então Ucrânia soviética, foi o pior acidente nuclear do mundo, espalhando radiação por toda Europa.

Atualmente, três reatores RBMK-1000 em Kursk estão em operação, com um deles desligado, de acordo com a corporação nuclear estatal da Rússia.

No passado, a Rússia e a Ucrânia se acusaram mutuamente de planejar um ataque à usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia. As tropas russas tomaram a estação, a maior instalação nuclear da Europa com seis reatores, nos dias após o Kremlin ordenar a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Outro drone foi abatido ao se aproximar de Moscou na manhã de sexta-feira, disse o prefeito Sergei Sobyanin. Isso interrompeu brevemente os voos para o aeroporto de Vnukovo, em Moscou.

Na região de Belgorod, no oeste da Rússia, outro drone foi derrubado, de acordo com o governador Vyacheslav Gladkov.