Presidente da Venezuela visita China em meio a tensões entre Pequim e Ocidente

Por Andrew Hayley

PEQUIM (Reuters) - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, visitará a China a partir de sexta-feira, informou o Ministério das Relações Exteriores da China, marcando um novo engajamento entre os dois países, à medida que os laços de Pequim com as capitais ocidentais se deterioram.

Os investimentos em energia e as questões de pagamento de dívidas provavelmente serão o foco da visita de 8 a 14 de setembro. A China, maior importadora de petróleo bruto do mundo, é o maior credor da Venezuela e um importante participante do setor petrolífero do país, que possui as maiores reservas comprovadas do mundo.