Trinta anos após Acordos de Oslo, perspectivas são ruins para paz entre israelenses e palestinos

“Oslo e eu nascemos no mesmo ano”, disse Mohannad Qafesha, um ativista jurídico na cidade de Hebron, no sul do país. “Para mim, eu nasci e havia postos de controle ao meu redor, em volta da nossa casa, se eu saísse de casa e fosse para a cidade visitar meus amigos, teria que passar por um posto de controle”.

De acordo com números da Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 700 mil colonos judeus estão agora estabelecidos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, o núcleo de qualquer futuro Estado palestino, e a construção de assentamentos está avançando rapidamente. Estima-se que 3,2 milhões de palestinos vivam na Cisjordânia e 2,2 milhões em Gaza.

A violência nos últimos 18 meses viu dezenas de israelenses, incluindo civis e soldados, mortos em ataques perpetrados por palestinos na Cisjordânia e em Israel, e ataques de colonos judeus em cidades e aldeias palestinas.

Os ataques quase diários das forças israelenses têm matado centenas de combatentes palestinos e numerosos civis, enquanto uma série de novos grupos militantes surgiram em cidades como Jenin e Nablus, com poucas ligações à geração mais velha de líderes palestinos.

As estruturas criadas pelos Acordos de Oslo permanecem, no entanto, como o principal quadro para as relações entre israelenses e palestinos, na ausência de algo melhor.

A assinatura dos acordos trouxe um breve período de otimismo, simbolizado pela imagem do líder palestino Yasser Arafat e do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, vigiados pelo presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, apertando as mãos no gramado da Casa Branca. Rabin foi assassinado por um israelense de direita em 1995, enquanto Arafat morreu em 2004.