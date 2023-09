Hackers dizem que roubaram 6 terabytes de dados de cassinos MGM e Caesars

Vários analistas de segurança chamaram a atenção para o grupo no ano passado, por suas táticas eficazes de engenharia social. Ele é conhecido por entrar em contato com as equipes de segurança da informação de uma organização por telefone, fingindo ser um funcionário que precisa redefinir sua senha.

O FBI disse que estava investigando os incidentes no MGM e no Caesars e se recusou a fazer mais comentários.

(Reportagem de Zeba Siddiqui em São Francisco, Christopher Bing em Washington e Priyamvada C e Abhijith Ganapavaram em Bangalore)