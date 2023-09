Câmara dos EUA marca 1ª audiência sobre impeachment de Biden para próxima semana

McCarthy anunciou a abertura do inquérito contra Biden, que concorrerá à reeleição no próximo ano, após enfrentar a pressão de parlamentares de extrema-direita em seu partido, furiosos com as acusações dos democratas ao ex-presidente republicano Donald Trump em 2019 e 2021, quando controlavam a Câmara. Trump foi absolvido em ambas as ocasiões pelo Senado.

Os republicanos alegam que Biden lucrou com transações comerciais de seu filho Hunter enquanto atuava como vice-presidente entre 2009 e 2017, mas não divulgaram evidência concreta de má conduta. Biden negou qualquer irregularidade. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, chamou o inquérito do impeachment de "manobra política".

A audiência foi marcada para avaliar o "envolvimento de Biden em corrupção e abuso de cargo público". O painel pretende ainda exigir os registros bancários pessoais e comerciais de Hunter Biden e James Biden, irmão do presidente.

A Constituição norte-americana estabelece um processo de impeachment pelo qual o Congresso pode remover um presidente do cargo. A Câmara pode aprovar acusações formais por maioria simples.

O Senado, então, realiza um julgamento e pode remover um presidente com uma maioria de dois terços dos votos. Os democratas controlam o Senado, o que torna a condenação e a destituição altamente improváveis.