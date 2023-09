Irã apresenta novo drone de "maior alcance do mundo" no aniversário da guerra com Iraque, diz mídia estatal

(Reuters) - O Irã apresentou nesta sexta-feira seu equipamento militar no aniversário da guerra com o Iraque, na década de 1980, incluindo "o drone de maior alcance do mundo", juntamente com mísseis balísticos e hipersônicos, informou a mídia estatal iraniana.

Eles disseram que o drone "foi apresentado" em desfile, transmitido ao vivo, e que os drones exibidos no evento foram chamados de Mohajer, Shahed e Arash.

A República Islâmica afirmou no mês passado que havia criado um drone avançado chamado Mohajer-10 com maior alcance, duração de voo e carga útil.