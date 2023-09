Casal acha estoque gigantesco de garrafas ao quebrar parede: 'Alcoolismo'

Incrédula com o que viu, a mulher compartilhou um vídeo do momento no Instagram. Nas imagens, o marido dela aparece retirando as garrafas vazias da marca Captain Morgan da parede. A publicação, feita no dia 5 de agosto, acumula mais de 800 mil curtidas.

"Comprei uma casa e imediatamente sofri com uma grande enchente", escreveu Cathy. Enquanto o marido parece não acreditar no que vê, a mulher ainda brinca no vídeo: "Está com sede? Já são cinco horas em algum lugar!".

Segundo a moradora, as garrafas vazias da bebida alcoólica eram escondidas por meio de um buraco no teto da casa. Ela compartilhou fotos da abertura e também de como a casa ficou após ter sido inundada.