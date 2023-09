Trilha e pintura com sangue: meninas teriam sido sacrificadas por seita

Dadas como desaparecidas. Os corpos delas foram encontrados na manhã seguinte em uma área arborizada não muito longe de onde haviam ido no dia anterior. De acordo com a CBS News, uma autópsia determinou que elas foram esfaqueadas.

Prisão em 2022. Richard Allen, 52, funcionário de uma drogaria que morava na mesma comunidade onde viviam os adolescentes, foi preso sob a acusação de homicídio em outubro de 2022. A prisão aconteceu depois que os investigadores do caso analisaram pistas sem sucesso ao longo de quase seis anos.

Confissões do crime. Desde a sua prisão, Allen confessou os assassinatos de 2017 várias vezes atrás das grades, inclusive em um telefonema na prisão com sua esposa, de acordo com o The Independent. Porém, os advogados alegam que a confissão não pode ser considerada devido ao seu atual estado mental.

O julgamento de Allen está marcado para janeiro de 2024. Além da teoria do Odinismo, a defesa do acusado afirma que nenhuma análise forense, incluindo DNA, e nenhum dado eletrônico extraído de computadores, telefones ou redes sociais liga Allen à cena do crime.