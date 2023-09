Seca na Amazônia afeta acesso de habitantes a alimentos e água

Em Manacapuru, a duas horas de carro de Manaus, peixes saltavam na tentativa de escapar das águas rasas e escaldantes e o cheiro dos animais apodrecidos na água marrom era sufocante.

“Está difícil pela poluição da água, que a gente precisa muito da água para tomar banho e está ficando muito difícil. E também a gente bebia da água, mas como está poluída a gente não tem como beber", disse a lojista Caroline Silva dos Santos, de 19 anos, em Manacapuru.

"A gente está conseguindo água da cidade que o meu pai faz viagens (e traz).”

Vídeos de outros animais mortos, incluindo botos, têm circulado nas redes sociais.

A região está sob pressão do fenômeno climático El Niño, com volume de chuvas no norte da Amazônia abaixo da média histórica. No Amazonas, 59 dos 62 municípios enfrentam seca e 15 deles estão em situação de emergência, segundo o Grupo de Trabalho da Amazônia, que reúne 503 organizações locais.

O nível da água do Rio Negro – o maior afluente esquerdo do Rio Amazonas – tem caído 20 cm por dia, disse a organização.