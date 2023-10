Pentágono avisa que dinheiro para Ucrânia 'está acabando'

Um acordo orçamentário obtido de última hora no fim de semana impediu a paralisação do governo dos Estados Unidos, mas deixou autoridades pró-Ucrânia em Washington buscando nesta segunda-feira o melhor caminho para conseguir a aprovação de bilhões de dólares em mais ajuda para Kiev.

Líderes do Senado, que é controlado pelos democratas — partido do presidente, Joe Biden — por pequena maioria, prometeram apresentar leis nas próximas semanas para garantir a continuidade do apoio de segurança e econômico dos EUA para os ucranianos.

Mas na Câmara dos Deputados, controlada pela oposição republicana, o presidente da casa, Kevin McCarthy, afirmou que precisa de mais informações do governo Biden, ao mesmo tempo que partidários o estão acusando de desenhar um "acordo secreto" com Biden para permitir a votação de um projeto de lei.