Iraniana entra em coma após ser espancada por polícia da moralidade; mãe é presa

Um grupo de direitos humanos iraniano disse que as forças de segurança prenderam nesta quinta-feira a mãe de uma adolescente que estava em coma no hospital após um confronto com agentes no metrô de Teerã por não usar o hijab.

A agência de notícias semi-oficial do Irã Tasnim negou o relato do grupo de direitos humanos iraniano-curdo Hengaw na plataforma de mídia social X.

Autoridades iranianas também negam relatos de ativistas de direitos humanos de que a menina de 16 anos, Armita Geravand, foi ferida no domingo em um confronto com agentes que aplicam o código de vestimenta islâmico do país, o qual exige que as mulheres usem uma cobertura para a cabeça.