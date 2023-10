Transbordamento de lago no Himalaia deixa 14 mortos e mais de 100 desaparecidos na Índia

Pelo menos 14 pessoas morreram e 102 estavam desaparecidas nesta quinta-feira, depois que fortes chuvas fizeram com que um lago glacial do Himalaia, no nordeste da Índia, rompesse suas margens, o pior desastre desse tipo na região em mais de cinco décadas.

O lago Lhonak, no Estado de Sikkim, transbordou na quarta-feira, causando grandes inundações que, segundo as autoridades, afetavam a vida de 22.000 pessoas. Esse é o mais recente evento climático letal nas montanhas do sul da Ásia causado pela mudança climática.

O departamento de meteorologia informou que Sikkim recebeu 101 mm de chuva nos primeiros cinco dias de outubro, mais do que o dobro dos níveis normais, provocando inundações piores do que as ocorridas em outubro de 1968, nas quais cerca de 1.000 pessoas morreram.