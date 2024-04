Morte de jovem após deixar sauna gay causa pânico; relembre histórico

Segurança da sauna disse que o cliente tinha dívida de aproximadamente R$ 700 no local. No áudio, ele relatou que segurou Yuri pelo pescoço e pelo braço para conduzi-lo de volta até o estabelecimento. O homem afirma que, já próximo ao local, o cliente se tornou "agressivo e transtornado", causando um confronto físico entre ambos, no qual foi derrubado. Ele alega ainda ter conseguido segurar o roupão de Yuri, que tirou a peça e correu novamente, deixando o celular e chave do quarto para trás.

Em áudio, o funcionário ainda disse que o hotel teria um "procedimento" caso o cliente não pagasse. Ao UOL, Douglas Drumond, proprietário do estabelecimento, afirmou que a sauna faz "pressão" para os funcionários ficarem atentos em seus postos e impeçam que devedores deixem o local. Porém, negou que os empregados sejam cobrados pelas dívidas de clientes.

Proprietário nega agressão

O estabelecimento negou que tenha relação com a morte do rapaz. Ao UOL, Douglas disse que o cliente não foi tratado de forma violenta, como apontado por algumas postagens nas redes sociais. Segundo o proprietário da sauna, Yuri era cliente do local.

Douglas disse que o Instagram do estabelecimento foi bloqueado e afirmou que está sendo chamado de "assassino". Ele relatou que prestará depoimento à polícia e encaminhará as imagens das câmeras de segurança da sauna e a lista de quem estava com Yuri no local.

O proprietário ainda lamentou a morte do jovem. "Estamos muito tristes com o falecimento do Yuri. Desejamos aos amigos e familiares, os nossos mais sinceros sentimentos", finalizou Douglas.