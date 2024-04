Cárcere e dentes quebrados: o que se sabe do sumiço de socialite do Chopin

"Estou muito preocupada com Regina. Ela e o marido estavam juntos há bastante tempo e nunca mais os vi. Sei que ela tem uma casa em São Conrado, mas ela sempre morou nas duas residências. Costumávamos nos encontrar na portaria, ela sempre muito simpática, querida e generosa. Uma pessoa ótima. Só quero que ela esteja bem", disse a ex-deputada estadual e empresária Alice Tamborindeguy, vizinha da socialite, que era muito amiga de sua mãe.

Regina morava no Chopin, ao lado do Copacabana Palace, há mais de 50 anos. Ela não tem filhos e vivia com José Marcos desde 2011. Nesses 13 anos, ele conseguiu fazer união estável com a socialite e também uma autorização de curatela provisória da idosa, documento que permite uma pessoa a cuidar dos interesses de outra que se encontra incapaz, seja por questões físicas, mentais ou comportamentais para gerir a própria vida.

Segundo a família, Regina estava sendo mantida em cárcere privado e conseguiu fugir em janeiro, apenas com a roupa do corpo, para a casa de um irmão. Fontes ouvidas pelo UOL relatam que no dia da fuga, que foi na hora do almoço, ela saiu do prédio sozinha e tinha marcas roxas pelo braço.

Pouco tempo depois, José Marcos teria aparecido reclamando por terem deixado ela sair sozinha.

Os dois sempre saíam juntos e, por mais discreto que José Marcos fosse, o comportamento da socialite chamava atenção:

"Ele agia naturalmente, não dava para suspeitar. Já a Regina eu percebia que ela não estava bem. Parecia estar sendo coagida e sempre tinha marcas pelo corpo que pareciam ser maus tratos", disse à reportagem uma fonte, que prefere não ser identificada por questões de segurança.