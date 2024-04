Reconhecimento facial: erros expõem falta de transparência e viés racista

Negros são alvo prioritário do vigilantismo no país, incluindo as informações prévias dos sistemas policiais, maior parte da população inserida no sistema de buscas e a escolha dos locais de monitoramento selecionados, voltados a bairros onde há mais circulação e acesso da população negra. Se você estabelece a seleção dos lugares onde há monitoramento, está também selecionando os alvos daquela ferramenta.

Ana Gabriela Pereira, professora de Direito Penal e Criminologia

Juristas concordam com tendência racista. Representantes de grupos da sociedade civil que estudam o tema dizem que a tecnologia que abastece o sistema é desenvolvida a partir de crenças e bases de uma sociedade preconceituosa.

Como a inteligência artificial está sendo aplicada? Para Guiherme Carnelós, coordenador do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa), seria importante entender exatamente quais tipos de algoritmo são usados no reconhecimento facial, bem como qual o impacto jurídico sobre possíveis direitos violados pelo método.

Existe um sistema que é criado e administrado por pessoas brancas, então a gente tem algoritmos e programações de brancos, a administração dos órgãos é majoritariamente composta por brancos. A maior parte da população carcerária é negra e a maior parte dos brasileiros são negros, então eu tenho muitas dúvidas sobre a adoção. Ela vai ajudar como? Como eu, enquanto injustiçado, posso provar o contrário e me defender disso?

Guilherme Carnelós, coordenador do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa)

Mais critérios para a comprovação de identidade. Na avaliação de Felippe Angeli, advogado e coordenador do Justa, deveria haver um padrão de contraprova para complementar o sistema de reconhecimento facial.