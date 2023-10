Candidatos em primárias da oposição na Venezuela diminuem com saída de Superlano

Superlano obteve cerca de 5% de apoio nas pesquisas e está, assim como Machado e seu colega da oposição Henrique Capriles, impedido de ocupar cargos públicos, em decisões que a oposição considera arbitrárias e injustas.

Capriles também desistiu esta semana das primárias de 22 de outubro, que contam com 11 candidatos restantes.

“Apoiamos Maria Corina”, disse Superlano, engenheiro de 47 anos, durante evento em conjunto com Machado. “Na rua todos estão convencidos de que ela é a vencedora desta primária.”

Pegando a mão de Superlano, Machado disse que os dois “estavam na mesma briga”.

Machado tem 56 anos e é engenheira industrial. Ela disse que não há plano alternativo caso ganhe as primárias, embora seja impedida de registar sua candidatura no conselho eleitoral.

“Não estamos preocupados com as proibições. Vou me cadastrar e pronto”, disse.