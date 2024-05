Itamaraty diz estar em contato com embaixada do Brasil em Teerã

O presidente estava acompanhado do ministro das Relações Exteriores do país, Hossein Amirabdollahian, no helicóptero. O governador da província do Leste do Azerbaijão, Malek Rahmati, também estava na aeronave, de acordo com a agência iraniana. O último passageiro é o líder de oração de sexta-feira de Tabriz, Hojjatoleslam Al Hashem.

Local onde aeronave parou é de difícil acesso. O ministro do Interior, Ahmad Vahidi, disse à televisão estatal iraniana que, devido às difíceis condições climáticas, com muita neblina, pode levar algum tempo para que a equipe de busca e resgate chegue ao local onde está a aeronave.

Quarenta equipes de busca e oito ambulâncias foram enviadas para a região. Até o momento, nenhuma informação sobre o estado de saúde do presidente ou de algum ocupante do helicóptero foi confirmada. Segundo a agência oficial de notícias do Irã, o local exato do helicóptero já foi identificado.

Incidente com presidente gera apreensão de autoridades

O ministério das Relações Exteriores do Arábia Saudita divulgou um comunicado dizendo que acompanha com preocupação o incidente. A pasta expressou solidariedade e ofereceu "qualquer ajuda" que os iranianos precisem.

Secretário-geral da ONU, António Guterres, acompanha com preocupação o acidente e espera pela segurança do presidente. É o que disse o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, segundo a agência de notícias iraniana IRNA.