Egito rejeita deslocamento de palestinos para Sinai, diz presidente

A fronteira entre a Península do Sinai, no Egito, e a Faixa de Gaza é o local da única passagem do território palestino que não é controlada por Israel.

O bombardeio sem precedentes de Israel e o cerco a Gaza para destruir os militantes do Hamas, que controlam a faixa, aumentaram os temores de que seus 2,3 milhões de habitantes possam ser forçados a ir ao sul, para o Sinai.

"O que está acontecendo agora em Gaza é uma tentativa de forçar os residentes civis a se refugiarem e migrarem para o Egito, o que não deve ser aceito", disse Sisi.

"O Egito rejeita qualquer tentativa de resolver a questão palestina por meios militares ou por meio do deslocamento forçado dos palestinos de suas terras, o que seria feito às custas dos países da região", completou ele.

Sisi disse que o povo egípcio "sairá e protestará aos milhões... se for chamado a fazê-lo" contra qualquer deslocamento dos moradores de Gaza para o Sinai.

O Egito teme a insegurança perto de sua fronteira com Gaza no nordeste do Sinai, onde enfrentou uma insurgência islâmica que se intensificou há uma década.