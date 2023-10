Cúpula da Paz no Cairo termina sem avanço sobre Gaza

Por Aidan Lewis e Nafisa Eltahir

CAIRO (Reuters) - Líderes árabes em uma cúpula no Cairo realizada neste sábado condenaram o bombardeio israelense contra Gaza, enquanto os europeus disseram que civis precisam ser protegidos, mas com as ausências de Israel e autoridades de primeiro escalão dos EUA, não houve acordo para conter a violência.

O Egito, que convocou e sediou a reunião, disse que esperava que os participantes defendessem a paz e a retomada de esforços para resolver a busca de décadas dos palestinos por um Estado.