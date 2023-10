Venezuelanos votam em primárias da oposição em meio a incertezas eleitorais

Os Estados Unidos, que aliviaram amplamente as sanções da era Trump ao petróleo, gás e aos títulos venezuelanos em resposta ao acordo, disseram que Maduro tem até o final de novembro para começar a reverter as proibições e libertar prisioneiros políticos e norte-americanos "detidos injustamente".

Embora cinco pessoas tenham sido libertadas, o principal negociador do governo, Jorge Rodríguez, confirmou esta semana que aqueles com barreiras eleitorais não podem concorrer na disputa de 2024, marcada para o segundo semestre do ano.

Alguns membros da oposição disseram estar céticos de que Maduro cumpra o acordo.

A oposição, que afirma que as desclassificações eleitorais são ilegais, tem sido reticente em confirmar o que faria se Maria Corina Machado vencer as primárias, mas não puder competir em 2024.