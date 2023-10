EXCLUSIVO-Militares dos EUA intensificam vigilância no Oriente Médio com aumento de ameaças às tropas

As Forças Armadas dos EUA também estão reforçando o monitoramento das torres de vigia nas instalações militares dos EUA, aumentando a segurança nos pontos de acesso às bases e ampliando as operações para combater a possível entrada de drones, foguetes e mísseis, segundo as autoridades.

O novo pacote de medidas de proteção das Forças Armadas norte-americanas não foi relatado anteriormente.

"Com o aumento do número de ataques e tentativas de ataques a locais militares dos EUA, a revisão contínua de nossas medidas de proteção da força é fundamental", disse o general do Exército dos EUA Michael "Erik" Kurilla, chefe do Comando Central dos EUA, em um comunicado à Reuters.

As forças dos EUA no Iraque e na Síria têm sido repetidamente alvejadas desde o início do conflito entre Israel e Gaza, em 7 de outubro. Os ataques causaram ferimentos leves em quatro membros do serviço militar dos EUA até o momento e em cinco contratados militares dos EUA, todos os quais retornaram ao trabalho, afirmou uma das autoridades.

Na semana passada, na costa do Iêmen, um navio de guerra dos EUA abateu mais de uma dúzia de drones e quatro mísseis de cruzeiro disparados pelos Houthis apoiados pelo Irã.

O aumento das tensões colocou a equipe dos EUA em alerta constante. Durante um alarme falso na base aérea de Al-Asad, no Iraque, na quinta-feira, um civil contratado morreu de parada cardíaca.