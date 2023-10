Exército do Sudão e paramilitares vão retomar negociações na Arábia Saudita

CAIRO/DUBAI (Reuters) - O Exército do Sudão e as paramilitares Forças de Apoio Rápido (RSF) retornarão à mesa de negociações em Jeddah, na Arábia Saudita, na quinta-feira, disseram autoridades do Departamento de Estado dos Estados Unidos, enquanto uma guerra de seis meses tem cobrado seu preço no país e em ambas as forças.

O Exército sudanês disse nesta quarta-feira que aceitou o convite porque "as negociações são um dos meios que podem pôr fim ao conflito", mas que não vai parar de lutar. A RSF não fez uma declaração imediata, mas publicou nesta quarta um vídeo de seu segundo comandante liderando soldados em Nyala, uma importante zona de guerra.

Os combates eclodiram em meados de abril por causa dos planos de integração das tropas, quatro anos após as duas forças terem deposto o presidente Omar al-Bashir e 18 meses após terem liderado um golpe para destituir os parceiros civis.