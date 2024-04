Vídeo mostra policiais 'coando' drogas jogadas em vaso sanitário no PR

Policiais civis apreenderam drogas sintéticas em uma casa em Piraquara (PR). Parte dos entorpecentes foi retirada de um vaso sanitário e precisou ser "coada". A operação foi realizada na manhã de segunda-feira (29).

O que aconteceu

Agentes usaram uma concha e um escorredor de macarrão para recuperar os entorpecentes. Os suspeitos tentaram se livrar das drogas jogando o conteúdo em um vaso sanitário. Com a chegada dos policiais, uma suspeita tentou conter a entrada dos agentes, enquanto o parceiro tentava se livrar do produto no banheiro.

Duas pessoas foram presas em flagrante. Uma mulher de 26 anos e um homem de 31 foram presos por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Ambos foram encaminhados ao sistema penitenciário, segundo a Polícia Civil.