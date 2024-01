Barco houthi não tripulado detona explosivos no Mar Vermelho um dia após alerta dos EUA

Os houthis, alinhados com o Irã e que controlam grande parte do Iêmen, tem lançado ondas de ataques com drones explosivos e mísseis contra navios comerciais desde 19 de novembro, tentando inflingir um custo no que dizem ser um protesto contra as operações militares de Israel em Gaza.

A campanha dos houthis atrapalhou extraordinariamente o transporte marítimo internacional, fazendo com que algumas companhias suspendessem o trânsito pelo Mar Vermelho, preferindo a rota mais longa e mais cara por volta da África.

O vice-almirante Brad Cooper, que lidera as forças da Marinha dos EUA no Oriente Médio, disse a repórteres nesta quinta-feira que o barco explosivo dos houthis navegou cerca de 80 quilômetros no Mar Vermelho e explodiu no meio de uma rota marítima densa.

“Aconteceu a alguns quilômetros de navios operando na região -- navios comerciais e da Marinha dos EUA -- e todos nós assistimos enquanto ele explodia”, disse Cooper a repórteres, acrescentando que o alvo do ataque não estava claro.

Cooper afirmou que agora houve 25 ataques dos houthis contra barcos comerciais transitando pelo sul do Mar Vermelho e pelo Golfo de Aden e acrescentou que “não há sinais de que o seu comportamento irresponsável esteja diminuindo”.

Os Estados Unidos e outros países lançaram mês passado a Operação Guardião da Prosperidade para proteger navios civis que, segundo Cooper, agora inclui contribuições de 22 países. Cooper afirmou que até agora navios de guerra dos EUA e de seus parceiros derrubaram dois mísseis de cruzeiro, seis mísseis balísticos anti-navios e 11 drones.