Kremlin diz que negociações sobre Ucrânia em Davos levarão a nada pois Rússia não está presente

O Kremlin disse nesta segunda-feira que as conversações em Davos sobre as propostas de paz da Ucrânia não resultarão em nada, pois a Rússia não está participando das discussões.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou milhares de tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, desencadeando o maior confronto entre o Ocidente e Moscou desde a Crise dos Mísseis de Cuba em 1962.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, o presidente da França, Emmanuel Macron, e os principais líderes do Oriente Médio devem participar do Fórum Econômico Mundial desta semana, colocando as negociações para acabar com as guerras em Gaza e na Ucrânia no topo da agenda da elite global.