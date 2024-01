Trump nega acusações de abuso sexual em caso de difamação que se aproxima do fim

"É uma acusação falsa, nunca aconteceu, nunca aconteceria", disse Trump no depoimento.

Carroll, de 80 anos, quer pelo menos 10 milhões de dólares pelas negativas de Trump em 2019, quando ele era presidente, de que a havia estuprado em meados dos anos 1990 em um vestiário da loja de departamento Bergdorf Goodman, em Manhattan.

Trump, de 77 anos, acusou Carroll de inventar o estupro para melhorar as vendas do seu livro de memórias.

Em maio do ano passado, um outro júri ordenou que Trump pagasse 5 milhões de dólares para Carroll por uma negativa parecida em outubro de 2022. Ele recorreu da decisão.

Trump passou apenas quatro minutos no banco das testemunhas, após o juiz Lewis Kaplan, que supervisiona os dois julgamentos, dizer que não permitiria "novas tentativas de litigantes decepcionados" e deixar que Trump revisitasse as conclusões do primeiro júri.

Aquele júri concluiu que Trump difamou Carroll e abusou sexualmente dela ao inserir os dedos em sua vagina, e Kaplan disse que essas conclusões são vinculantes no atual julgamento.