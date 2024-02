Netanyahu diz que há 'número suficiente' de reféns israelenses vivos para justificar guerra em Gaza

Netanyahu também disse que um civil palestino foi morto para cada combatente do Hamas morto em Gaza.

As autoridades de saúde de Gaza, que é controlada pelo Hamas, estimam que cerca de 28 mil palestinos, em sua maioria civis, foram mortos na região desde o início do conflito em outubro.

As autoridades de saúde palestinas dizem que cerca de 70% dos mortos são mulheres ou crianças menores de 18 anos. A OMS (Organização Mundial da Saúde) descreveu o sistema do Ministério da Saúde da Palestina para relatar as mortes como "muito bom" e as agências da ONU citam regularmente seus números de mortes.

Os homens armados do Hamas mataram 1.200 israelenses e levaram cerca de 250 reféns para Gaza em um ataque em 7 de outubro que desencadeou o conflito.