Lula compara ação israelense em Gaza com atuação de Hitler contra judeus; Israel fala em ataque a seu povo

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou neste domingo a ação das forças de Israel na Faixa de Gaza com a atuação do governo nazista de Adolf Hitler contra os judeus, o que gerou forte reação do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e da comunidade israelita no Brasil.

Em entrevista coletiva após participar da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, em Adis Abeba, na Etiópia, Lula voltou a condenar a atuação de Israel na Faixa de Gaza na guerra contra o Hamas.

“O que está acontecendo na Faixa de Gaza, com o povo palestino, não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler decidiu matar os judeus”, afirmou Lula.