Itália e Canadá assinam acordos de segurança com a Ucrânia

KYIV (Reuters) - Os líderes do Canadá e da Itália assinaram acordos de segurança com a Ucrânia no sábado, após conversarem com o presidente Volodymyr Zelenskiy, no momento em que Kiev lembra o segundo aniversário da invasão em grande escala da Rússia.

O Canadá e a Itália se juntam à Grã-Bretanha, Alemanha, França e Dinamarca na conclusão de acordos de segurança de 10 anos com Kiev, que têm como objetivo reforçar a segurança da Ucrânia até que ela possa alcançar seu objetivo de se tornar membro da aliança militar da Otan.

"Continuamos a apoiar a Ucrânia no que eu sempre acreditei ser o direito justo de seu povo de se defender", disse a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni em uma coletiva de imprensa.