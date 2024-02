Israel apresenta relatório de medidas em Gaza à Corte Internacional de Justiça, diz autoridade israelense

Israel apresentou nesta segunda-feira um relatório à Corte Internacional de Justiça sobre medidas tomadas para cumprir decisão provisória determinando que o país evitae ações de guerra em Gaza que possam equivaler a genocídio, disse uma autoridade israelense.

A autoridade não forneceu detalhes sobre o conteúdo do relatório, entregue horas antes do prazo limite de apresentação.

A principal corte da ONU ordenou, no mês passado, que Israel se abstivesse de qualquer ato que pudesse ser enquadrado na Convenção de Genocídio e garantisse que suas tropas não cometessem atos genocidas contra palestinos. A decisão ocorreu no âmbito de um processo aberto após a África do Sul acusar Israel de genocídio liderado pelo Estado. Israel e seus aliados ocidentais afirmam que a alegação não tem fundamento.