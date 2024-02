Advogado de Navalny é brevemente detido em Moscou

(Reuters) - Um advogado do falecido político da oposição russa Alexei Navalny, que acompanhou a mãe de Navalny na semana passada quando ela apelou às autoridades para a devolução do corpo dele, foi brevemente detido nesta terça-feira em Moscou, segundo a mídia russa.

O advogado, Vasily Dubkov, afirmou mais tarde ao canal de notícias independente Verstka que havia sido libertado. Verstka disse que ele não comentou o motivo da detenção, mas declarou que era uma obstrução à sua atividade como advogado.

Com a ajuda de Dubkov, a mãe de Navalny, Lyudmila, conseguiu obter a liberação do corpo do filho no sábado passado, oito dias depois de ele ter morrido repentinamente numa colônia penal no Ártico.