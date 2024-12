Alemão é preso em Berlim suspeito de estuprar crianças na periferia do Rio

Um fotógrafo alemão de 60 anos foi preso nesta terça-feira (17), em Berlim, suspeito de estuprar crianças da zona oeste do Rio e gravar o crime.

O que aconteceu

Frank Altmann foi encontrado por membros da Agência Federal de Investigação da Alemanha após colaboração com a Polícia Civil do RJ. Segundo a investigação, ele é parceiro no esquema de outro alemão preso na capital fluminense em fevereiro deste ano.

Ele foi solto após audiência de custódia, segundo o RJ2, da TV Globo. A corte do país europeu entendeu que "as supostas vítimas já tinham 14 anos, e, portanto, eram legalmente jovens e não mais crianças". E, segundo o porta-voz, "devido à menor expectativa de punição, não há mais risco de fuga".