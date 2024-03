Sete morrem em ataque de drone em Odessa, diz Ucrânia

"O mundo sabe que o terror pode ser combatido", disse ele em seu discurso em vídeo durante a noite. "Atrasar o fornecimento de armas para a Ucrânia, sistemas de defesa antimísseis para proteger nosso povo, leva, infelizmente, a essas perdas."

Zelenskiy nomeou as vítimas mais jovens do ataque como Tymofiy, de quatro meses, e Mark, de dois anos.

O ministro do Interior, Ihor Klymenko, disse que o bebê foi encontrado morto ao lado de sua mãe e publicou uma foto de uma equipe de resgate ao lado de um cobertor ensanguentado, com o braço de um bebê visível de um lado e um braço adulto estendido do outro.

Oito pessoas ficaram feridas, incluindo uma menina de três anos. As equipes de resgate continuaram a procurar mais pessoas sob os escombros, disse Zelenskiy.

A fumaça fluia dos escombros espalhados pelo chão, onde o drone arrancou um pedaço de vários andares do prédio.

"Meu marido saiu correndo para ajudar as pessoas... então vi pessoas saindo correndo e percebi que gente morreu lá dentro", disse Svitlana Tkachenko, que mora em um prédio vizinho.