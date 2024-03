UE quer que setor de combustíveis fósseis ajude a pagar combate às mudanças climáticas

O chefe de política climática da UE, Wopke Hoekstra, disse que tentará angariar apoio para impostos internacionais sobre combustíveis fósseis. Mas o caminho para qualquer acordo desse tipo é íngreme, dado o amplo apoio necessário para uma medida global.

No ano passado, as negociações na Organização Marítima Internacional (IMO, na sigla em inglês) sobre uma taxa de emissões de CO2 para o transporte marítimo tiveram a oposição de países como a China. As negociações da OMI continuarão neste mês.

O documento preliminar também afirma que a UE continuará a exigir que as grandes economias emergentes e aquelas com altas emissões de CO2 e riqueza per capita -- como a China e países do Oriente Médio -- contribuam com a nova meta de financiamento climático da ONU.

A China se opôs firmemente a isso em negociações anteriores da ONU sobre o clima. Espera-se que a questão de quais países devem pagar seja uma questão central na cúpula climática COP29 deste ano.