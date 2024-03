'Não tenho leite para as crianças': plano de Milei mostra suas duas caras na Argentina

Débora Blanco viveu durante anos com seus oito filhos em uma casa nos arredores de Buenos Aires sem portas ou janelas adequadas, nem eletricidade, gás encanado, água corrente ou esgoto. Agora ela também não tem comida suficiente para comer.

A taxa de pobreza da Argentina chegou a 57% no início do ano, segundo um estudo recente, com milhões de pessoas como Blanco lutando contra uma inflação de três dígitos e sofrendo com a forte desvalorização do peso em dezembro, que reduziu o valor real do dinheiro das pessoas.

Esse sofrimento nas comunidades pobres argentinas ocorre em meio à agressiva iniciativa de austeridade do novo presidente libertário Javier Milei, que busca reverter um déficit profundo e controlar a inflação de mais de 250% —antes de perder o apoio popular.