Condenada em 1996, 'jovem mais cruel dos EUA' segue no corredor da morte

A vítima foi atraída para a floresta pelo casal. Pike a torturou por 30 minutos. A jovem guardou um pedaço do crânio da vítima como lembrança.

Pike foi condenada à morte em março de 1996, já os outros dois coautores do crime não receberam a mesma sentença. Shipp, com 17 anos na época, foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional —ele pode ser liberado em 2028. Peterson, por sua vez, se declarou culpada de ser cúmplice do crime após ter servido como vigia durante o assassinato. Ela recebeu uma sentença de liberdade condicional de seis anos por seu papel.

Os quatro adolescentes participavam do Job Corps, um programa federal de treinamento profissional para adolescentes considerados "problemáticos".

Histórico familiar e novo crime

A defesa de Pike já citou doenças mentais e traumas de infância para tentar reverter a pena. Segundo o The Independent, Pike nasceu com "danos cerebrais" e sofre de doenças mentais graves, além de ter sofrido graves abusos, como estupro, e negligência quando criança.

Pedido de anulação de sentença negado. De acordo com a mídia local, em novembro do ano passado, um juiz do condado de Knox rejeitou um novo pedido de anulação da sentença de morte de Pike.