Brasileira violentada: qual a pena para o crime de estupro na Índia?

Vicente chegou a dizer que os criminosos usaram um capacete e uma pedra para golpeá-lo na cabeça. Eles ainda foram ameaçados com uma faca.

O casal ficou cheio de hematomas, e Fernanda teve o rosto muito inchado por causa do ataque. No sábado (2), ambos ficaram internados em um hospital onde receberam tratamento e depois foram direcionados, no domingo (3), para uma casa do governo local.*Com informações da agência EFE