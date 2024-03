Biden promete aumentar impostos sobre ricos e corporações em discurso do Estado da União

O presidente norte-americano propôs um novo crédito fiscal para ajudar a população a comprar sua primeira moradia ou para trocar a que possui por uma maior, fornecendo o equivalente a 400 dólares por mês durante os próximos dois anos para compensar as altas taxas de hipoteca.

Biden também pediu a eliminação do seguro de título em refinanciamentos de hipotecas apoiadas pelo governo federal, uma medida que pode economizar 1.000 dólares ou mais para os proprietários de imóveis.

Espera-se que as propostas formem uma parte central da campanha de reeleição do presidente democrata, contrastando com o candidato republicano Donald Trump, que assinou uma lei em 2017 que reduziu os impostos sobre as empresas, os ricos e muitos norte-americanos de classe média.

"Sou um capitalista. Você quer ganhar um milhão, ou milhões de dólares? Isso é ótimo. Basta pagar sua parte justa em impostos", disse Biden, acrescentando que os cortes de impostos da era Trump "explodiram o déficit federal".

A maioria das propostas tributárias de Biden tem pouca chance de ser aprovada, a menos que os democratas conquistem uma forte maioria em ambas as casas do Congresso em novembro, o que as pesquisas sugerem ser improvável.

Além dos pedidos anteriores para aumentar a alíquota do imposto de renda de empresas de 21% para 28% atualmente, ele cobrou um aumento para "pelo menos 21%" do imposto mínimo corporativo de 15%. O imposto se aplica a empresas que registram mais de 1 bilhão de dólares em lucros.