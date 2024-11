Flaviano Melo, ex-governador do Acre, morre aos 75 anos em São Paulo

O governador Gladson Cameli (PP) decretou um luto oficial de três dias no estado. O velório do ex-governador ocorrerá a partir de sexta-feira, (22) no Palácio Rio Branco.

Trajetória política

Formado em engenharia civil, Melo filiou-se ao MDB em 1969. Em 1983, foi nomeado prefeito de Rio Branco pelo governador Nabor Júnior. Do mandato no Executivo municipal, elegeu-se ao governo do estado em 1986. Na eleição seguinte, em 1990, elegeu-se senador.

Melo enfrentou reveses nas eleições que disputou urante a década de 1990. Em 1994, perdeu o pleito para o governo do Acre e, em 1998, perdeu a reeleição no Senado. Em 2000, elegeu-se prefeito de Rio Branco, renunciando ao cargo dois anos depois para disputar o governo estadual, não sendo eleito.

Elegeu-se à Câmara dos Deputados em 2006. Emendou quatro mandatos consecutivos, permanecendo na Casa até 2023. Melo chegou a ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelo suposto desvio de recursos públicos. O caso foi arquivado pelo Supremo Tribunal Federal em 2018.

Políticos do MDB lamentaram a morte do ex-governador. "Seu legado de dedicação ao povo e à democracia será sempre lembrado", disse o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional da sigla. "Uma vida inteira dedicada ao bem estar das pessoas de sua terra", afirmou Renan Filho, ministro dos Transportes.