ELN mata quatro soldados na Colômbia em seu primeiro ataque após retomada das negociações

Outros quatro militares e um civil ficaram feridos, de acordo com o Exército.

Em 7 de novembro, os delegados do presidente Gustavo Petro concordaram em retomar as negociações com a liderança do Exército de Libertação Nacional (ELN), que haviam sido suspensas por meses devido a desentendimentos e a um ataque mortal a uma base militar.

No entanto, as partes que se reuniram em Caracas não concordaram em retomar o cessar-fogo.

Uma semana depois, as forças militares mataram 13 guerrilheiros em duas operações no departamento de Bolívar e na fronteira com a Venezuela.

Petro iniciou conversações com o ELN no final de 2022, quando se tornou o primeiro esquerdista a chegar ao poder na Colômbia.

Mas o processo de paz, que busca desarmar o grupo guerrilheiro mais antigo das Américas, está constantemente em crise devido aos ataques dos rebeldes e às diferenças na mesa.