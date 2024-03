CEO da Petrobras diz que dividendos extras ainda podem ser decididos em assembleia

Na sexta-feira, após a divulgação da decisão, as ações da Petrobras despencaram cerca de 10%.

"Na assembleia, pode haver uma deliberação sobre isso (50/50) ou logo depois da assembleia. A proposta de 50/50 não morreu, e não foi enterrada porque eu me abstive", disse Prates.

Na decisão sobre o assunto, o colegiado teve maioria contra os dividendos extraordinários, principalmente pela decisão dos conselheiros ligados à União, que são a maioria.

Prates lembrou que a sua diretoria havia proposto distribuir 50% do valor possível em dividendos extraordinários, o que não foi acatado pelo colegiado.

A Reuters publicou na sexta-feira, com base em fontes governamentais, que a decisão do conselho de administração da Petrobras teria partido do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o governo quer que a empresa use os recursos para investimentos.

Prates negou nesta segunda-feira que Lula tenha dado uma ordem direta sobre o tema.