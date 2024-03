Lula defende que Petrobras use dinheiro de dividendos para investimentos

O presidente acrescentou que teve conversas com a diretoria da Petrobras para conscientizar a empresa da importância de se pensar no povo brasileiro.

"Nós tivemos uma conversa séria aqui com o governo, com a direção da Petrobras, porque a gente acha que é importante a gente pensar na Petrobras, é preciso a gente pensar nos acionistas, mas a gente precisa pensar no povo brasileiro."

Ele reforçou sua promessa de reduzir os valores do combutível, da gasolina, do gás de cozinha (GLP) e do óleo diesel e disse não ver motivos para ter o preço dos combustíveis equiparado ao preço internacional, "porque nós somos autossuficientes na prospecção de petróleo".

Na semana passada, o conselho da Petrobras decidiu reter 100% dos cerca de 44 bilhões de reais possíveis de dividendos extraordinários, referente ao exercício de 2023, em uma reserva estatutária recém-criada pela companhia.

A decisão de não pagar dividendos extraordinários partiu do próprio Lula, de acordo com duas fontes do governo.

Na reunião do conselho da Petrobras, o colegiado aprovou apenas a remuneração ordinária, no montante de 14,2 bilhões de reais, referente ao quarto trimestre, somando dividendos totais do exercício de 2023 de 72,4 bilhões de reais.