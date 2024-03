Kate, a princesa de Gales, anuncia que está fazendo quimioterapia após descobrir câncer

LONDRES (Reuters) - Kate, a princesa de Gales, anunciou nesta sexta-feira que está passando por uma quimioterapia preventiva depois de exames realizados após uma grande cirurgia abdominal em janeiro terem revelado a presença de um câncer.

Kate, que tem 42 anos, é mulher do herdeiro do trono, o príncipe William, e passou duas semanas internada em janeiro por causa do que foi classificado pela sua equipe como uma cirurgia planejada e bem-sucedida para uma condição não especificada, mas também não cancerígena.

Contudo, em mensagem de vídeo, Kate disse que exames posteriores revelaram que um câncer foi encontrado, mas afirmou estar se sentindo bem e cada vez mais forte.